Cali se queda sin su tradicional feria taurina en diciembre

La tradicional temporada taurina de diciembre en Cali enfrenta un panorama incierto. La empresa Toro Vive decidió no continuar con la organización de la feria de 2026 en la plaza de Cañaveralejo, a pocas semanas de su posible realización y después de casi 70 años de tradición taurina en la ciudad.

Aunque la empresa tenía adelantada la programación, las restricciones normativas y la falta de claridad sobre las condiciones para realizar la lidia completa impidieron concretar el evento. La decisión se produjo luego de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retirara un borrador de decreto que planteaba modificar las disposiciones vigentes para estos espectáculos.

La salida de Toro Vive no significa que la feria esté definitivamente descartada, pues otro empresario podría asumir su organización. Sin embargo, el panorama jurídico y político representa un obstáculo para quienes estén interesados en hacerlo.

La situación también mantiene en expectativa a Manizales, donde la feria taurina de enero de 2027 sigue pendiente de una decisión. El sector espera conocer si existen condiciones y garantías para realizarla, mientras cuenta con una base de más de 4.000 abonados.

La incertidumbre afecta no solo a las empresas organizadoras, sino también a ganaderos, trabajadores taurinos y actividades económicas relacionadas con las ferias, como el comercio, la hotelería, los restaurantes y el transporte.