Venezuela supera los 3.300 muertos tras el devastador doble terremoto

Las autoridades informaron además que 17.345 personas perdieron sus viviendas, mientras que 86.794 familias han recibido algún tipo de asistencia humanitaria desde que ocurrió la emergencia.
Según el Gobierno venezolano, 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos temporales habilitados para atender a quienes quedaron damnificados, al tiempo que más de 23.800 pacientes han recibido atención médica.
Los organismos de socorro continúan desarrollando labores de asistencia y recuperación en las zonas afectadas, mientras la cifra de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las evaluaciones oficiales.
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