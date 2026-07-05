Venezuela supera los 3.300 muertos tras el devastador doble terremoto

Continúa aumentando el número de víctimas que dejó el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela. De acuerdo con el más reciente balance oficial, la tragedia ya deja 3.342 personas fallecidas y 16.740 heridas, convirtiéndose en el desastre natural más letal en la historia del país.

Las autoridades informaron además que 17.345 personas perdieron sus viviendas, mientras que 86.794 familias han recibido algún tipo de asistencia humanitaria desde que ocurrió la emergencia.

Según el Gobierno venezolano, 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos temporales habilitados para atender a quienes quedaron damnificados, al tiempo que más de 23.800 pacientes han recibido atención médica.

Los organismos de socorro continúan desarrollando labores de asistencia y recuperación en las zonas afectadas, mientras la cifra de víctimas podría seguir aumentando a medida que avanzan las evaluaciones oficiales.