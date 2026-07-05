Fatal siniestro vial deja un motociclista muerto en el Alto de Barragán

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Cristian Arbey Marín Peña, de 30 años, en el sector del Alto de Barragán, zona rural del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un objeto fijo.

Marín Peña, quien era contador público de profesión y oriundo del norte del Valle, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon este accidente de tránsito.