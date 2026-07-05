Fatal siniestro vial deja un motociclista muerto en el Alto de Barragán

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un objeto fijo.
Marín Peña, quien era contador público de profesión y oriundo del norte del Valle, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas en el siniestro.
Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias que rodearon este accidente de tránsito.
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