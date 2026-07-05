Una mujer fue hallada sin vida en un hostal de Buga

El hallazgo se produjo luego de que trabajadores del establecimiento percibieran un fuerte olor proveniente de una de las habitaciones, situación que los llevó a verificar el lugar y dar aviso a las autoridades.
Unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica del cadáver y encontraron a la mujer sobre la cama, en posición fetal y en avanzado estado de descomposición. De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba signos externos de violencia.
Según el administrador del hostal, la habitación había sido alquilada por una pareja hacía aproximadamente 15 días. También indicó que el hombre que acompañaba a la mujer abandonó el lugar el pasado 1 de julio y desde entonces no regresó.
Tras la valoración practicada por Medicina Legal, se estableció que la causa de la muerte correspondería a una sobredosis, por lo que, hasta el momento, se descarta que el fallecimiento esté relacionado con un hecho violento.
Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió este caso.
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