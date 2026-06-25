Ataque a puesto de Policía en Calima El Darién deja dos uniformados muertos

Un ataque armado contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, zona rural de Calima El Darién, dejó como saldo preliminar dos uniformados muertos y otros dos heridos en la tarde de este martes 24 de junio.

De acuerdo con información conocida de manera preliminar, el hostigamiento se registró hacia las 4:25 de la tarde contra la unidad policial ubicada a unos 40 minutos del casco urbano del municipio.

Las víctimas mortales serían dos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía del Valle, mientras que otros dos uniformados resultaron lesionados durante la acción armada.

Tras el ataque, la institución activó el denominado “Plan Defensa” y coordinó con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) operaciones de apoyo para repeler la ofensiva y garantizar la seguridad en la zona.

Las primeras hipótesis apuntan a que el hecho habría sido perpetrado por integrantes de una estructura armada ilegal perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, específicamente de la columna Wilson González, que tendría injerencia en esta región del Valle del Cauca.

Según versiones preliminares, el ataque podría estar relacionado con retaliaciones tras la reciente muerte de alias “Marlon” o “Marlon Arenas”, señalado como máximo cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura con presencia en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias de este hecho y confirmar oficialmente el balance de víctimas y responsables.