Varios temblores se registraron durante la madrugada en el Pacífico colombiano

Una serie de movimientos sísmicos se registró desde la noche del jueves y durante la madrugada de este viernes en el Pacífico colombiano, con eventos referenciados en zonas de Chocó y Valle del Cauca.

El más reciente ocurrió a las 3:45 a. m., con una magnitud de 4,4, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Horas antes se habían registrado otros cinco movimientos. Entre ellos, uno de magnitud 4,6 a la 1:17 a. m., con una profundidad de 42 kilómetros y referencia en Istmina, Chocó.

También fueron reportados sismos de magnitud 3,3 en Buenaventura, 2,7 y 3,2 en el océano Pacífico, y otro de 3,3 con referencia en Istmina.

El SGC recordó que los datos de los eventos sísmicos pueden ser actualizados a medida que avanza la revisión y procesamiento de la información.

¿Desde dónde los sintió?