Veolia confirma que seguirá prestando el servicio de aseo en Tuluá

Los usuarios del servicio de aseo en Tuluá continuarán recibiendo la atención de Veolia, empresa que confirmó que mantiene actualmente la prestación del servicio en el municipio y que seguirá operando bajo las condiciones de cobertura y continuidad establecidas.

La compañía también mantiene un descuento del 12 % en la tarifa del servicio de aseo, beneficio sobre el cual sus gestores comerciales están entregando información directamente en diferentes sectores de la ciudad.

Las visitas están siendo realizadas por personal identificado con chaleco rojo y elementos institucionales, con el propósito de que los usuarios puedan reconocer a los trabajadores autorizados.

Veolia señaló además que las personas interesadas en conocer las condiciones del descuento o resolver inquietudes pueden acudir a su oficina de atención, ubicada en la carrera 26 #20-20, local 104, o comunicarse a la línea 01 8000 950096 y al Agente Virtual 317 372 5078.

La empresa recomendó a los usuarios verificar cualquier información relacionada con el servicio a través de sus canales oficiales.