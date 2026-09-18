Más de 130 suplementos para gimnasio están bajo alerta del Invima

El Invima lanzó varias alertas sanitarias por más de 130 productos comercializados como suplementos para gimnasio, entre ellos creatinas, proteínas, colágenos, aminoácidos, quemadores de grasa, vitaminas y productos promocionados para aumentar la testosterona.

Las alertas fueron emitidas durante julio y tienen un punto en común: los productos eran promocionados y comercializados a través de internet y redes sociales sin contar con el registro sanitario requerido para este tipo de productos.

Entre las referencias señaladas aparecen marcas conocidas del mundo fitness, como Muscletech, Nutrex, BPI Sports, Optimum Nutrition, Dymatize, Now, Solgar, Animal, Insane Labz y Vital Proteins. La lista incluye productos como EAA, BCAA, creatinas, omega-3, preentrenos, multivitamínicos, quemadores de grasa y diferentes suplementos para aumentar masa muscular o testosterona.

El caso que más preocupación genera es el de productos que, según el Invima, incluyen sustancias con efectos hormonales, entre ellas clembuterol, SARMs, ibutamoren y diferentes formas de testosterona y trembolona.

¿Cuál es el riesgo?

El Invima advierte que, al no contar con autorización sanitaria, no existen garantías sobre su composición, calidad, seguridad, eficacia, fabricación, almacenamiento o trazabilidad. Además, algunos productos podrían contener sustancias diferentes a las declaradas en sus etiquetas.

El médico Henry León, de la Universidad de La Sabana, explicó que combinar varios suplementos también puede aumentar los riesgos, especialmente cuando diferentes productos contienen los mismos componentes y terminan generando una ingesta excesiva.

Entre los posibles efectos adversos asociados al consumo inadecuado de ciertos productos están problemas gastrointestinales, alteraciones del sueño, palpitaciones y aumento de la presión arterial. También pueden presentarse interacciones con medicamentos.

Por su parte, la médica Claudia Angarita recomendó no asumir que todos los suplementos son adecuados para cualquier persona y señaló que factores como la alimentación, el estado nutricional, los antecedentes médicos, los medicamentos y el nivel de actividad física deben tenerse en cuenta antes de utilizarlos.

El Invima recomienda no comprar los productos incluidos en sus alertas, verificar siempre el registro sanitario antes de consumir un suplemento y suspender su uso si hace parte de las referencias señaladas. Ante cualquier reacción adversa, la entidad también pide realizar el reporte correspondiente.