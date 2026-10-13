Varios días sin energía llevan tres veredas de Tuluá

Las fuertes lluvias siguen dejando afectaciones en la zona rural de Tuluá. Habitantes de las veredas Piedritas, Cocorná y Bella Vista completan cuatro días sin servicio de energía eléctrica, mientras esperan una solución que les permita recuperar la normalidad en sus hogares.

Según la comunidad, las precipitaciones provocaron la caída de un poste, lo que habría ocasionado la interrupción del suministro. Hasta el momento, los residentes aseguran que no han recibido respuestas claras por parte de la empresa prestadora del servicio ni de las autoridades sobre cuándo se solucionará la falla.

Ante esta situación, los habitantes hacen un llamado urgente para que se adelanten las revisiones y reparaciones necesarias, con el fin de restablecer el servicio lo antes posible y evitar que continúen las afectaciones en esta zona rural del municipio.