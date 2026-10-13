Varios días sin energía llevan tres veredas de Tuluá

Según la comunidad, las precipitaciones provocaron la caída de un poste, lo que habría ocasionado la interrupción del suministro. Hasta el momento, los residentes aseguran que no han recibido respuestas claras por parte de la empresa prestadora del servicio ni de las autoridades sobre cuándo se solucionará la falla.
Ante esta situación, los habitantes hacen un llamado urgente para que se adelanten las revisiones y reparaciones necesarias, con el fin de restablecer el servicio lo antes posible y evitar que continúen las afectaciones en esta zona rural del municipio.
Deja una respuesta