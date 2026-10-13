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La Media Maratón de Tuluá entra en su recta final de preparación

La cuenta regresiva para la Media Maratón de Tuluá, programada para el 15 de noviembre, avanza y los corredores entran en la etapa final de preparación. Cultura Runner anunció las últimas jornadas de reconocimiento de rutas y un entrenamiento especial de Halloween antes de la competencia. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre.

La programación comenzará el 17 de octubre, a las 6:00 a. m., con recorridos de 3K, 5K y 10K. El segundo reconocimiento será el 25 de octubre, también a las 6:00 a. m., con distancias de 10K y 21K. Ambos encuentros tendrán como punto de partida el Coliseo de Ferias de Tuluá.

El cierre será el 29 de octubre, a las 7:00 p. m., con un último entrenamiento de 5K inspirado en Halloween. La jornada incluirá DJ en vivo, hidratación, fruta y sorteos, además de un premio para el mejor disfraz.

Con estas actividades, Cultura Runner busca reunir a los participantes y afinar los preparativos para la cita deportiva. Los encuentros están programados en el Coliseo de Ferias de Tuluá.

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