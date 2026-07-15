Vanessa Williams demostró que el sabor de Cali no tiene fronteras

La reconocida actriz, cantante y exreina de belleza estadounidense Vanessa Williams sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que aparece bailando al ritmo de "Cali Pachanguero", uno de los himnos más representativos de la salsa colombiana.

En las imágenes, publicadas en sus redes sociales, la artista se muestra disfrutando de la música con entusiasmo y dejando ver sus mejores pasos, un gesto que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios y de los amantes de la salsa.

El video se volvió viral y fue celebrado por internautas, especialmente colombianos y caleños, quienes destacaron que una figura internacional rindiera homenaje a una canción que identifica a la capital mundial de la salsa.

Con este baile, Vanessa Williams demuestra que el ritmo de «Cali Pachanguero» sigue cruzando fronteras y conquistando escenarios en todo el mundo, reafirmando el legado internacional de la música salsera colombiana.