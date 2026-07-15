Vanessa Williams demostró que el sabor de Cali no tiene fronteras

En las imágenes, publicadas en sus redes sociales, la artista se muestra disfrutando de la música con entusiasmo y dejando ver sus mejores pasos, un gesto que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios y de los amantes de la salsa.
El video se volvió viral y fue celebrado por internautas, especialmente colombianos y caleños, quienes destacaron que una figura internacional rindiera homenaje a una canción que identifica a la capital mundial de la salsa.
Con este baile, Vanessa Williams demuestra que el ritmo de «Cali Pachanguero» sigue cruzando fronteras y conquistando escenarios en todo el mundo, reafirmando el legado internacional de la música salsera colombiana.
Deja una respuesta