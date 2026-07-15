Argentina hace otro milagro: remontó a Inglaterra y va por el bicampeonato del mundo

El conjunto inglés tomó la ventaja en el segundo tiempo gracias a un gol de Anthony Gordon, resultado que lo acercaba a la final. Sin embargo, la Albiceleste reaccionó cuando el partido parecía escaparse.
A los 75 minutos, Lionel Messi filtró un preciso pase para Enzo Fernández, quien sacó un potente remate desde media distancia para igualar el compromiso y devolverle la esperanza a los campeones del mundo.
Cuando todo apuntaba al tiempo extra, apareció Lautaro Martínez. En el minuto 93, el delantero aprovechó una de las últimas jugadas del encuentro para enviar el balón al fondo de la red y sellar la remontada que desató la celebración de los argentinos.
Con este resultado, Argentina alcanza su segunda final mundialista consecutiva y tendrá la oportunidad de defender el título obtenido en la edición anterior. Su rival será España, que horas antes eliminó a Francia por 2-0 y aseguró su regreso a una final de la Copa del Mundo después de 16 años.
Deja una respuesta