Tuluá renueva su alumbrado público: estos son los sectores intervenidos

La renovación del alumbrado público en Tuluá continúa avanzando. En las últimas dos semanas, la Administración Municipal informó la instalación de cerca de 400 luminarias con tecnología LED, una intervención que ha permitido modernizar 145 cuadras, equivalentes a 11,5 kilómetros de vías, beneficiando a más de 35.000 habitantes.

Los trabajos se han concentrado en algunos de los corredores de mayor movilidad de la ciudad, entre ellos la carrera 26A, la avenida Kennedy, la Pasoancho del Príncipe (calle 41A), la avenida Cali (carrera 27A), la carrera 28 a la orilla del río, la carrera 27 y las calles 25, 26 y 38, entre otros sectores.

La intervención contempla el reemplazo de antiguas luminarias de sodio por tecnología LED, lo que mejora la iluminación de las vías, incrementa la visibilidad para peatones y conductores y fortalece la percepción de seguridad durante la noche.

De acuerdo con la Alcaldía, esta es la primera fase de un proyecto que busca modernizar 4.300 luminarias en la ciudad. Posteriormente se ejecutarán dos etapas adicionales con las que se espera renovar entre 8.000 y 9.000 luminarias más, alcanzando cerca de 16.000 puntos de alumbrado modernizados en la zona urbana.

Además de mejorar las condiciones de iluminación, la tecnología LED permitirá reducir entre un 50 % y un 60 % el consumo de energía, lo que representará un ahorro en costos de operación y mantenimiento que, según la Administración Municipal, podrá destinarse a nuevas inversiones para el municipio.