Miembros del Pacto Histórico piden la renuncia de Luz Verónica Estrada

La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico por Antioquia, enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que la Universidad Nacional de Colombia informara que no encontró registros de su vinculación ni de la obtención de un título en Ingeniería de Minas y Metalurgia. El caso provocó reacciones de congresistas de distintas bancadas, incluso de integrantes de su propio partido, que le han pedido renunciar a su curul.

Uno de los pronunciamientos fue el del representante Agmeth Escaf, compañero de bancada, quien solicitó públicamente su renuncia y pidió que se investiguen los señalamientos. Por su parte, la congresista vallecaucana Ana Erazo pidió a la Comisión de Ética de la Cámara revisar el caso y afirmó que, si se comprueban las irregularidades, Estrada debería dejar su cargo.

También se pronunciaron la senadora Jennifer Pedraza y los representantes Daniel Briceño, Óscar Benavides y Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis. Desde distintas posiciones políticas, coincidieron en cuestionar la situación y reclamar explicaciones.

Las críticas se relacionan con la presunta presentación de un título profesional que la Universidad Nacional asegura no haber expedido, así como con posibles contratos estatales que se habrían obtenido con ese documento. Estos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes y no constituyen, por ahora, una responsabilidad judicial establecida.

La representante enfrenta así cuestionamientos políticos y llamados a responder por sus credenciales académicas, mientras se espera el avance de las investigaciones correspondientes.