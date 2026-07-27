Valle fortalece a sus bomberos ante fenómeno de El Niño

Con el propósito de fortalecer la atención de emergencias durante la temporada seca y ante la llegada del Fenómeno de El Niño, 15 cuerpos de bomberos del Valle del Cauca fueron beneficiados con nuevos equipos de protección y herramientas especializadas que mejorarán su capacidad de respuesta.

La entrega, realizada por la Gobernación del Valle en articulación con la Dirección Nacional de Bomberos, incluyó equipos de protección personal certificados para atender incendios estructurales y forestales, como cascos, guantes, uniformes, chaquetas, pantalones y botas, además de compresores para la recarga de equipos de aire autocontenido (ERA).

Según el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, esta dotación busca preparar a los organismos de socorro para afrontar el aumento de incendios que suele presentarse durante la temporada de altas temperaturas.

Por su parte, la directora Nacional de Bomberos, capitana Lina María Marín, destacó que los nuevos equipos brindarán mayor seguridad a los bomberos durante la atención de emergencias.

Comandantes de los cuerpos de bomberos de municipios como Alcalá y Riofrío coincidieron en que esta dotación permitirá responder de manera más eficiente a incendios forestales y otras emergencias, además de solucionar necesidades operativas como la recarga de equipos de respiración autónoma.

Con este fortalecimiento, las autoridades buscan mejorar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro en diferentes municipios del departamento frente a los efectos que pueda generar el Fenómeno de El Niño.