La gobernadora del Valle celebra histórico anuncio de posesión en Cali

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó la decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de realizar su posesión el próximo 7 de agosto en Cali, al considerar que se trata de un hecho histórico que reconoce la importancia del suroccidente colombiano y fortalece la descentralización del país.

La mandataria aseguró que la elección de la capital vallecaucana representa una oportunidad para que el Gobierno Nacional vuelva la mirada hacia una región que, según dijo, ha esperado durante años el cumplimiento de proyectos estratégicos y mayores inversiones.

Toro afirmó que este acto simboliza una esperanza para el Pacífico colombiano, una zona que enfrenta desafíos relacionados con la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas, y expresó su confianza en que la nueva administración impulse soluciones concretas.

Entre las iniciativas que espera sean priorizadas mencionó el Tren de Cercanías, la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la licitación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la vía Mulaló-Loboguerrero y el acueducto de Buenaventura.

La gobernadora reiteró la disposición del departamento para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en proyectos que fortalezcan la seguridad, la inversión social y el desarrollo económico de la región, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle del Cauca.