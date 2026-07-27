Dos músicos resultaron heridos tras violento robo en la Panamericana

Un grupo de mariachis que viajaba desde Cali hacia Santander de Quilichao fue víctima de un violento asalto en la vía Panamericana, luego de que el vehículo en el que se movilizaban presentara una falla mecánica.

Mientras intentaban reparar el automotor, los músicos fueron interceptados por al menos seis hombres armados, quienes los intimidaron, los agredieron físicamente y les robaron instrumentos musicales, equipos de trabajo y otras pertenencias.

En medio del ataque, dos integrantes del grupo recibieron impactos de bala cuando intentaron escapar de los delincuentes. Uno de los artistas recordó los momentos de tensión que vivieron durante el asalto. “Yo solo escuchaba que decían: ‘Maten a esos malditos’. En el carro solo quedamos una compañera mariachi y yo. No fui capaz de irme sabiendo que ella estaba ahí sola”, relató.

Tras el hecho, la Alcaldía de Puerto Tejada y la Policía Nacional activaron un operativo que permitió la captura de un hombre que, según las autoridades, estaría presuntamente relacionado con el caso.

Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los demás responsables del ataque. Entre tanto, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles de seguridad sobre este corredor vial que comunica a Cali con el norte del Cauca.