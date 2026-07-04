Valle del Cauca tiene nueva figura mundialista: Gustavo Puerta

Con apenas 22 años, Gustavo Puerta se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El volante, que le arrebató la titularidad a Richard Ríos, ha respondido con actuaciones destacadas y se consolidó como una pieza fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo.

El mediocampista ha sido titular en los compromisos frente a Uzbekistán, RD Congo, Portugal y Ghana, donde volvió a sobresalir. Ante el conjunto africano, disputado en Kansas City, fue el jugador colombiano que más distancia recorrió durante el partido, destacándose por su despliegue físico, recuperación de balón y equilibrio en la mitad de la cancha.

Tras la clasificación a los cuartos de final, Puerta no ocultó su emoción. “No tengo palabras para describir este momento. Es un sueño hecho realidad. Soñé con estar aquí y gracias a Dios lo conseguimos”, expresó.

Su historia también llama la atención. Nunca debutó en la Primera División del fútbol colombiano. Se formó en Bogotá F.C., en la Primera B, desde donde dio el salto al Bayer Leverkusen en 2023. Posteriormente pasó por el Núremberg, el Hull City y actualmente milita en el Racing de Santander, equipo en el que encontró continuidad para ganarse un lugar en la Selección.

Néstor Lorenzo recordó que sigue al volante desde sus inicios. “Lo citamos cuando jugaba en la segunda división. Siempre vimos en él un volante completo, inteligente y con mucha personalidad. Se está convirtiendo en un jugador muy importante”, afirmó el técnico argentino.

Incluso Richard Ríos, quien perdió la titularidad, destacó el presente de su compañero. “No le pesa la camiseta. Se ganó ese lugar a pulso y se lo merece”, aseguró.

Mientras recibe elogios por su rendimiento, Puerta mantiene los pies sobre la tierra. “Tengo que estar enfocado en lo realmente importante, que es el Mundial”, concluyó.