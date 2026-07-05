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La víctima del violento hecho en Buga era una estudiante de 19 años

Como Danna Katherine Arango Rengifo, de 19 años, fue identificada la joven que falleció luego de resultar gravemente herida durante un hecho de violencia registrado en el municipio de Buga.

Se conoció además que la víctima era estudiante de Dicenters, noticia que ha generado conmoción entre quienes la conocían y en la comunidad bugueña.

Danna Katherine permaneció bajo atención médica en el Hospital San José de Buga, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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