Colombia podría perder a uno de sus delanteros para el resto del Mundial

La Selección Colombia podría sufrir una baja sensible para lo que resta del Mundial 2026. El delantero Jhon Córdoba habría quedado prácticamente descartado para los próximos partidos tras la lesión que sufrió durante el compromiso frente a Ghana, por los octavos de final.

El atacante encendió las alarmas apenas a los ocho minutos del encuentro, cuando presentó molestias musculares en uno de sus muslos y tuvo que abandonar el terreno de juego. En su lugar ingresó Luis Suárez, quien terminó siendo determinante al asistir a Jhon Arias en el gol que le dio la clasificación a la Tricolor.

Según informó el periodista René Wehdeking, de Win Sports, las primeras valoraciones indican que Córdoba tendría muy pocas posibilidades de volver a jugar en lo que resta del campeonato debido a la gravedad de la lesión.

Ante este panorama, la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo analizan si el delantero permanecerá junto al grupo durante el Mundial o si será desconvocado para regresar a su club, el Krasnodar de Rusia, y continuar allí su proceso de recuperación.

No obstante, el reglamento de la FIFA impide reemplazar jugadores una vez iniciado el torneo, por lo que Colombia no podrá convocar a otro futbolista para ocupar su lugar. De confirmarse su ausencia, la Tricolor afrontará el resto de la Copa del Mundo con Luis Suárez y Juan Camilo Hernández como principales alternativas en el frente de ataque.

Se espera que en las próximas horas la Federación Colombiana de Fútbol emita el parte médico oficial sobre el estado de Córdoba, mientras el equipo prepara su duelo frente a Suiza, programado para el próximo martes 7 de julio por un cupo en los cuartos de final.