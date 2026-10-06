Valle del Cauca lidera la reconstrucción tras el terremoto

El Valle del Cauca avanza más rápido que los demás departamentos afectados por el terremoto del 10 de agosto. Así lo destacó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien señaló al departamento como el que presenta mayores avances en la reconstrucción.

La estrategia ya pasó de los diagnósticos a las obras. Según la Gobernación, se adelantan 9.400 mejoramientos de vivienda y la construcción de 2.500 casas nuevas, mientras que en 26 municipios ya fueron entregados 7.200 kits de materiales.

Una de las claves ha sido identificar rápidamente los daños mediante visitas técnicas, drones, cámaras 360 y fotografías satelitales. Con esta información se define qué necesita cada vivienda y se acompaña a las familias en el proceso de recuperación.

La Gobernación destinó inicialmente $76.000 millones para estas obras y más de $100.000 millones para la recuperación de sedes educativas afectadas por el sismo.

El reto ahora es mantener el ritmo para que las familias damnificadas puedan recuperar sus viviendas y regresar progresivamente a la normalidad.