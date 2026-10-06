Tuluá conquista 30 medallas y un subcampeonato en paranatación

La delegación tulueña tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos Intercolegiados, Fase Departamental, disputados en Cali, donde la paranatación se convirtió en una de las grandes protagonistas para el deporte del municipio.

Tuluá volvió a demostrar que su talento deportivo no tiene límites. En la Fase Departamental de los Juegos Intercolegiados 2026, la representación tulueña de paranatación conquistó un extraordinario botín de 30 medallas, de las cuales 28 fueron de oro, resultado que le permitió quedarse con el segundo lugar de la clasificación, superando a delegaciones de municipios como Palmira, Yumbo y Jamundí.

La cosecha dorada convirtió a la paranatación en la disciplina que más medallas de oro aportó a Tuluádurante esta fase departamental, en una actuación que deja en alto el nombre de la Villa de Céspedes y confirma el enorme potencial de sus jóvenes deportistas.

Detrás de este espectacular resultado aparece el compromiso y la dedicación de los entrenadores Diego Mauricio Mayorga y Johana Zapata, quienes han sido piezas fundamentales en la preparación de los deportistas y en el proceso que hoy se traduce en una impresionante colección de medallas.

Uno de los resultados más destacados tuvo como protagonistas a los hermanos Thomas y Shayra Prada, estudiantes del Gimnasio del Pacífico, quienes entre ambos alcanzaron siete medallas de oro, aportando de manera significativa a la histórica presentación tulueña.

Pero el éxito no fue individual. La representación de Tuluá contó con deportistas de diferentes instituciones educativas, entre ellas el Colegio Julia Restrepo, Academia SAM, Aguaclara, Ángeles del Valle y San Pedro Claver, cuyos estudiantes también fueron protagonistas de esta gran cosecha.

Las 30 medallas obtenidas en Cali son mucho más que una cifra. Representan el esfuerzo de los deportistas, sus familias, entrenadores e instituciones educativas que diariamente acompañan estos procesos.

Con 28 preseas doradas, Tuluá dejó una contundente señal en los Juegos Intercolegiados: la paranatación atraviesa un gran momento y se consolida como una de las disciplinas con mayor proyección deportiva del municipio.

El segundo lugar departamental es, además, un reconocimiento al trabajo silencioso que se viene realizando en las piscinas y escenarios de entrenamiento, donde jóvenes talentos encuentran en el deporte una oportunidad para crecer, competir y representar con orgullo los colores de Tuluá.

Una lluvia de oro que merece aplausos y que pone nuevamente a Tuluá en el mapa deportivo del Valle del Cauca.