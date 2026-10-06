500 ciclistas llegarán a Roldanillo para impulsar su economía

Se trata de la Clásica El Valle Renace 2026, programada para los días 14 y 15 de noviembre, con circuitos de hasta tres kilómetros y categorías que van desde teteros y principiantes hasta juveniles y máster.
Pero la competencia tendrá un propósito que va más allá de lo deportivo: el 100 % del dinero recaudado por las inscripciones será destinado a la compra de materiales de construcción para familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Además, el evento contará con una feria de emprendimiento y gastronomía, buscando atraer visitantes y dinamizar diferentes sectores de la economía roldanillense. La Alcaldía estima que la actividad podría generar ingresos superiores a $4.000 millones para el municipio.
La carrera es organizada por la Liga de Ciclismo del Valle y Asocaña, con el respaldo de empresas y organizaciones que también se sumaron a la iniciativa de recuperación del norte del departamento.
La intención es que Roldanillo vuelva a recibir visitantes y que el deporte se convierta en una herramienta para apoyar tanto la reconstrucción física como la recuperación económica de una de las zonas más golpeadas por el sismo.
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