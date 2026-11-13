¡Todo listo para el amistoso! Esta sería la nómina de Colombia ante Chile

El equipo de Néstor Lorenzo presentaría varias novedades en su formación inicial, entre ellas el regreso de Jefferson Lerma al mediocampo y la presencia de Samuel Velásquez en la defensa.
De acuerdo con la nómina divulgada por la Federación Colombiana de Fútbol, Camilo Vargas estaría en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Samuel Velásquez conformarían la línea defensiva.
En el mediocampo aparecerían Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Nelson Deossa, mientras que Camilo Durán y Jhon Arias ocuparían los costados del ataque. Luis Javier Suárez sería el encargado de liderar la ofensiva como delantero centro.
El encuentro está programado para las 7:00 de la noche en Cali.
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