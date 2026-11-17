Valle del Cauca conquista el podio mundial del patinaje en China

Los deportistas vallecaucanos tuvieron una destacada actuación en la final del Speed Track Series World Cup, disputada en Xinhua, China, conquistando importantes posiciones y medallas en las modalidades de velocidad y fondo.

El talento del patinaje vallecaucano volvió a destacarse en el escenario internacional. Esta vez, en territorio chino, donde los representantes del departamento cumplieron una sobresaliente presentación durante la final del Speed Track Series World Cup 2026, celebrada en Xinhua.

Una de las grandes protagonistas fue Sarah Sofía Portela Lerma, integrante del Team Sugatti Colombia, quien consiguió una medalla de plata y otra de bronce, resultados que le permitieron ubicarse en el segundo lugar de la clasificación general de velocidad y en la tercera posición de la general de fondo.

Por su parte, Steven Villegas Ceballos, del equipo NLRacing Official, también dejó en alto el nombre del Valle del Cauca al conquistar una medalla de oro y una de plata. Su desempeño le permitió alcanzar el primer lugar de la clasificación general de velocidad.

Estos resultados ratifican el nivel competitivo de los patinadores vallecaucanos y su capacidad para sobresalir en competencias internacionales, enfrentando a deportistas de diferentes países.

La actuación de Sarah Sofía y Steven representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte del Valle del Cauca y una muestra del talento que continúa proyectándose desde Colombia hacia las grandes citas del patinaje mundial.

¡El Valle rueda con fuerza y conquista podios en China!