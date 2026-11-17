Exjugador de Atlético Nacional murió tras ataque armado

El fútbol colombiano lamenta la muerte de Luis Miguel Paterson Sepúlveda, exfutbolista cartagenero que hizo parte de las divisiones menores de Atlético Nacional y fue asesinado en un ataque armado ocurrido la noche del domingo 15 de noviembre, en Cartagena.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el exdelantero se encontraba en una vía pública del barrio La Princesa, hacia las 8:10 p. m., cuando un hombre armado lo interceptó y le disparó. Paterson fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Paterson debutó como profesional en 2012 con Real Cartagena, equipo en el que jugó hasta 2013. Posteriormente, en 2016, pasó por el club Chinandega, de Guatemala.

Tras conocerse su muerte, el futbolista Roger Martínez expresó su dolor a través de redes sociales y recordó los momentos que compartieron. «Vuela alto, mi hermano. Nos duele mucho tu partida a los que alguna vez compartimos contigo», escribió.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para identificar al responsable del ataque y establecer las circunstancias y los motivos del homicidio. Para ello, revisan cámaras de seguridad y recopilan testimonios de personas del sector.