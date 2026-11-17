En las imágenes se observa al hombre grabando a la patrullera, cuestionando su trabajo y retándola a reaccionar ante sus provocaciones. Una mujer que lo acompaña también interviene en la confrontación. La funcionaria, por su parte, mantiene la calma y evita responder a los insultos.
Tras conocerse el caso, el alcalde Alejandro Eder informó que el presunto agresor ya fue identificado y que sería contratista de una entidad descentralizada de la Alcaldía de Cali. El mandatario anunció que ordenó suspenderlo, iniciar una investigación disciplinaria y adelantar acciones penales en su contra.
Eder aclaró que el señalado todavía no está bajo custodia de las autoridades y aseguró que avanzan las labores para ubicarlo. También anunció que se reunirá con la patrullera y el comandante de la Policía Metropolitana para reconocer la actuación de la uniformada y reiterar que en Cali no se permitirán actos de racismo ni agresiones contra servidores públicos.
Por su parte, la Policía Nacional rechazó lo ocurrido y dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la funcionaria y su familia, además de respaldo para que presente la denuncia penal correspondiente.
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