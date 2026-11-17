Contratista de Cali estaría involucrado en agresión racista a una policía

Un caso de racismo contra una auxiliar de la Policía en Cali generó rechazo luego de que se difundiera un video en el que un hombre la insulta y utiliza expresiones ofensivas relacionadas con su color de piel. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en el barrio Obrero, mientras la uniformada cumplía sus labores.

En las imágenes se observa al hombre grabando a la patrullera, cuestionando su trabajo y retándola a reaccionar ante sus provocaciones. Una mujer que lo acompaña también interviene en la confrontación. La funcionaria, por su parte, mantiene la calma y evita responder a los insultos.

Tras conocerse el caso, el alcalde Alejandro Eder informó que el presunto agresor ya fue identificado y que sería contratista de una entidad descentralizada de la Alcaldía de Cali. El mandatario anunció que ordenó suspenderlo, iniciar una investigación disciplinaria y adelantar acciones penales en su contra.

Eder aclaró que el señalado todavía no está bajo custodia de las autoridades y aseguró que avanzan las labores para ubicarlo. También anunció que se reunirá con la patrullera y el comandante de la Policía Metropolitana para reconocer la actuación de la uniformada y reiterar que en Cali no se permitirán actos de racismo ni agresiones contra servidores públicos.

Por su parte, la Policía Nacional rechazó lo ocurrido y dispuso acompañamiento psicológico y jurídico para la funcionaria y su familia, además de respaldo para que presente la denuncia penal correspondiente.