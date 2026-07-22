Valle del Cauca activa alerta por sarampión en quienes regresan del Mundial 2026

Las autoridades de salud del Valle del Cauca hicieron un llamado a los vallecaucanos y colombianos que regresan del Mundial de Fútbol 2026 para que permanezcan atentos a posibles síntomas de sarampión, debido al brote que actualmente enfrentan países como México, Estados Unidos y Canadá.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que la mayor preocupación se concentra en México, donde la enfermedad presenta una alta circulación. Por ello, recomendó que quienes hayan viajado y no cuenten con el esquema completo de vacunación consulten de inmediato al médico si presentan fiebre, erupciones en la piel, ojos enrojecidos, secreción nasal o malestar general.

La funcionaria recordó que el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas y advirtió que una persona infectada puede transmitir el virus a nueve de cada diez personas que no estén vacunadas. Además, señaló que la enfermedad puede generar complicaciones graves e incluso causar la muerte, especialmente en niños.

Las autoridades hicieron un llamado especial a los adultos mayores de 30 años que no recibieron la vacuna durante su infancia, así como a los menores de 10 años que no tengan completo su esquema de inmunización. También insistieron en verificar que los niños entre los 6 y 18 meses hayan recibido las tres dosis correspondientes.

Colombia mantiene el estatus de país libre de sarampión; sin embargo, el incremento de casos en el exterior aumenta el riesgo de reintroducción del virus. Por ello, la Secretaría de Salud pidió no bajar la guardia y acudir oportunamente a los servicios médicos ante cualquier síntoma sospechoso.

La vacuna contra el sarampión se aplica a los 12 y 18 meses de edad, con un refuerzo recomendado entre los 10 y 17 años, además de la inmunización de adultos que no cuenten con el esquema completo.