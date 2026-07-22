Iván Cepeda no irá a la posesión de De la Espriella y anuncia acto de desobediencia civil

El senador Iván Cepeda confirmó que no participará en la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto. En cambio, viajará a Barranquilla para encabezar una concentración ciudadana en la que fijará su posición frente al inicio del nuevo Gobierno.

“Por invitación que he recibido por parte de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, el próximo 7 de agosto estaré en la ciudad de Barranquilla y haré un acto público que tendrá por objeto expresarme con relación a los planteamientos que haga el señor De la Espriella comenzando este periodo de Gobierno”, manifestó el congresista.

Cepeda explicó que el encuentro se desarrollará de manera pacífica y aseguró que será una “clara demostración de desobediencia civil”, reiterando así su decisión de no asistir a la transmisión oficial del mando presidencial.

El senador sostuvo que mantiene los cuestionamientos que ha expresado desde el proceso electoral y que, por esa razón, no reconoce la legitimidad política del mandatario electo. Sin embargo, aclaró que sí acepta la legalidad de su elección.

“Yo no reconozco al presidente en su legitimidad… He reconocido un resultado y lo van a posesionar, pero sí en su legalidad”, afirmó recientemente durante una entrevista con Blu Radio.

Según Cepeda, existe una diferencia entre la legalidad del proceso electoral, respaldada por las instituciones, y la legitimidad política del gobernante que asumirá la Presidencia a partir del 7 de agosto.

Asimismo, señaló que la estrategia de desobediencia civil que propone no implica acciones violentas ni por fuera de la ley, sino una forma de protesta democrática frente a decisiones que, en su criterio, puedan afectar la Constitución o compromisos como la implementación del Acuerdo de Paz.

Con esta decisión, el congresista se convierte en una de las principales figuras de la oposición que desarrollará una agenda paralela durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.