El Mundial pasó… pero dejó más de 600 niños llamados Haaland en Colombia

La pasión por el fútbol no solo se vivió en las canchas durante el Mundial de 2026. En Colombia, el nombre del delantero noruego Erling Haaland también ganó protagonismo en las notarías, al punto de que más de 600 personas fueron inscritas con alguna variante de su nombre, según cifras reveladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De acuerdo con la entidad, en las bases de datos aparecen cinco versiones relacionadas con el goleador: Haaland, Erling, Haland, Erlink y Jalan. El incremento de estos registros coincide con el auge internacional del atacante del Manchester City y con la exposición que tuvo durante la Copa del Mundo.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 3 de julio, cuando un bebé nacido en El Carmen de Bolívar fue registrado con el nombre de Haaland Martínez Ortega, reflejando el entusiasmo que despertó el futbolista entre algunos aficionados.

Sin embargo, el fenómeno del delantero noruego aún está lejos de superar a los grandes referentes del fútbol colombiano. La Registraduría reportó que 14.712 personas llevan el nombre de Luis Díaz, mientras que 1.096 fueron registradas como James Rodríguez, quienes continúan siendo los jugadores que más han inspirado a los padres colombianos.

La tendencia de bautizar a los hijos con nombres de figuras del deporte también se ha extendido a otros países de la región. En Perú, por ejemplo, se registran más de 500 niños llamados Haaland, mientras que Paraguay, Ecuador y México también reportan casos similares.

La Registraduría recordó además que, pese a estos nombres poco comunes, los más populares entre los recién nacidos en Colombia siguen siendo David y Sofía, que encabezaron los registros durante 2025.

El caso demuestra que el impacto de las grandes figuras del fútbol trasciende los estadios y, en ocasiones, termina convirtiéndose en parte de la identidad de cientos de niños.