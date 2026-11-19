¿Va a conducir por Cali? Estos son los desvíos por la marcha de este jueves

Los conductores que transiten por el centro de Cali deberán tener en cuenta los cambios viales previstos para este jueves 19 de noviembre, debido a la movilización convocada por el Pacto Histórico, que comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque Obrero y llegará hasta inmediaciones del Centro Administrativo Municipal (CAM).