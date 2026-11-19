Ante el posible plantón en este sector, la Secretaría de Movilidad estableció una ruta alterna que comenzará a la altura de la Torre de Cali. Desde allí, los vehículos deberán tomar la calle 18 Norte, continuar por la avenida Octava Norte y posteriormente retomar su recorrido por el sector conocido como el Tobogán.
Para acompañar la jornada y orientar a los conductores, la entidad dispondrá de 50 agentes de tránsito. Las autoridades recomendaron atender sus indicaciones y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante los desplazamientos.
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