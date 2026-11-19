El hecho se registró en la calle 7, entre carreras 9 y 10, donde varias personas departían en un establecimiento cuando fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon contra ellas.
Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial. Allí se confirmó el fallecimiento de Galarza Álvarez, mientras que los demás heridos permanecen con pronóstico reservado.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.
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