Identifican a hombre asesinado en ataque armado en Guacarí

Un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio El Limonar, en Guacarí, dejó una persona fallecida y varios heridos. La víctima mortal fue identificada como Cristian Andrés Galarza Álvarez.

El hecho se registró en la calle 7, entre carreras 9 y 10, donde varias personas departían en un establecimiento cuando fueron sorprendidas por hombres armados que dispararon contra ellas.

Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial. Allí se confirmó el fallecimiento de Galarza Álvarez, mientras que los demás heridos permanecen con pronóstico reservado.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.