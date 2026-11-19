Presidente confirma bombardeo en el Valle; hoy entregaría balance

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que las Fuerzas Militares realizaron un nuevo bombardeo en el Valle del Cauca contra un objetivo que calificó de «narcoterrorista». El mandatario indicó que dará a conocer los resultados una vez se consolide la información de la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado en qué municipio se realizó el bombardeo ni contra qué estructura armada estuvo dirigido. Tampoco han informado si hubo muertos, capturas o incautaciones.

Durante la madrugada, habitantes del centro del Valle reportaron el sobrevuelo de aeronaves militares. En un video difundido en redes sociales se escucha el paso de aviones por la zona. Las autoridades aún no han confirmado si se trataba de aviones Super Tucano ni si participaron en el bombardeo.

La confirmación del bombardeo se conoció después de otro operativo de seguridad en 18 municipios del Valle del Cauca. Según el balance oficial de ese despliegue, las autoridades capturaron a 64 personas, 30 por orden judicial y 34 en flagrancia.