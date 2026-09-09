Talento tulueño llega a los Juegos Suramericanos de boxeo Santa Fe 2026

El talento tulueño también estará presente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. No solo los deportistas colombianos defenderán los colores del país en este importante certamen continental: desde la Villa de Céspedes, el árbitro y juez internacional de boxeo Walter Velásquez Marín se convierte en uno de los representantes nacionales en la gran cita deportiva que se cumple en Argentina.

Velásquez Marín, de 56 años, fue convocado para participar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, donde cumple una importante labor como referee y juez internacional de boxeo, representando a Colombia y dejando en alto el nombre de Tuluá en el escenario deportivo internacional.

Su presencia en estas justas es el resultado de una amplia trayectoria dentro del boxeo. Walter Velásquez pertenece a la Federación Colombiana de Boxeo y cuenta con reconocimiento como referee y juez internacional, una responsabilidad que exige conocimiento, experiencia y un alto nivel de preparación.

El árbitro tulueño lleva además el boxeo en la sangre. Es hijo de Tista Velásquez, reconocido entrenador de boxeo con una trayectoria de más de 50 años, una tradición familiar que ha mantenido viva la pasión por este deporte y que hoy tiene una nueva expresión en los escenarios internacionales.

La participación de Walter Velásquez en Santa Fe 2026 se suma a otras importantes experiencias en competencias de alto nivel. Recientemente estuvo presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en Santo Domingo durante el mes de julio, fortaleciendo así su recorrido como integrante del arbitraje internacional.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúnen a importantes figuras del deporte continental y se desarrollan en Argentina entre el 12 y el 26 de septiembre, con Colombia participando en diferentes disciplinas.

La presencia de Walter Velásquez Marín en esta competencia representa un nuevo motivo de orgullo para Tuluá, una ciudad que continúa aportando no solo grandes deportistas, sino también profesionales y autoridades deportivas capaces de llegar a los más importantes escenarios internacionales.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre de 2026.

El evento deportivo se desarrollará en la provincia de Santa Fe, Argentina, teniendo como sedes principales a tres ciudades: Rosario, Santa Fe (ciudad capital) y Rafaela.

Desde Tuluá para el continente, Walter Velásquez vuelve a subir al ring, esta vez para impartir justicia y representar con orgullo a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.