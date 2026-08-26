Usted también “farmeaba aura” sin saberlo: aquí le explicamos

nternet volvió a poner de moda una expresión que lleva varios años circulando: “farmear aura”. El término nació en los videojuegos y hoy se usa en redes para hablar de acciones que permiten proyectar carisma, estilo, seguridad o presencia.

“Farmear” viene del inglés to farm, utilizado en los videojuegos para acumular recursos, experiencia o puntos. En redes, esa idea se trasladó al “aura”: mientras más llamativa o carismática sea una acción, más “puntos de aura” se supone que consigue una persona.

No existe una medición oficial. En internet se habla, por ejemplo, de “+1.000 de aura” ante una buena jugada o “-5.000” cuando alguien queda en ridículo.

De las redes a las calles

La tendencia se popularizó especialmente en TikTok, donde jóvenes comenzaron a compartir poses, bailes, gestos y referencias a videojuegos, deportes, anime y memes.

Pero el fenómeno salió de las pantallas. En distintos países comenzaron a aparecer batallas de aura, encuentros en parques y plazas donde los participantes realizan movimientos o poses frente a un público que, entre aplausos y gritos, decide quién logró destacar más.

El “Siuuu” de Cristiano Ronaldo, el mewing, el “6-7”, bailes y movimientos acompañados de funk o phonk son algunas de las referencias que aparecen en estas competencias.

¿Y por qué está llamando tanto la atención?

Porque detrás del meme hay algo bastante sencillo: jóvenes encontrándose en la vida real.

En una época en la que se repite que los adolescentes pasan demasiado tiempo frente al celular, estas tendencias los están llevando nuevamente a parques y plazas para reunirse, competir, reírse y conocer personas.

Y aunque para muchos adultos resulte extraño o “cringe”, no es tan diferente a lo que hicieron otras generaciones.

Están las tardes jugando KOF en las maquinitas, los emos con sus flequillos y ropa oscura, los skaters, los floggers, el tecktonik o el Harlem Shake.

Cada época tuvo sus propias modas para destacar y pertenecer.

El término cambió. La generación cambió. Pero la necesidad de expresarse y conectar con otros sigue siendo la misma.

Así que sí: probablemente usted también “farmeaba aura”. Solo que en ese momento todavía no se llamaba así.