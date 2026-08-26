Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Usted también “farmeaba aura” sin saberlo: aquí le explicamos

nternet volvió a poner de moda una expresión que lleva varios años circulando: “farmear aura”. El término nació en los videojuegos y hoy se usa en redes para hablar de acciones que permiten proyectar carisma, estilo, seguridad o presencia.

“Farmear” viene del inglés to farm, utilizado en los videojuegos para acumular recursos, experiencia o puntos. En redes, esa idea se trasladó al “aura”: mientras más llamativa o carismática sea una acción, más “puntos de aura” se supone que consigue una persona.

No existe una medición oficial. En internet se habla, por ejemplo, de “+1.000 de aura” ante una buena jugada o “-5.000” cuando alguien queda en ridículo.

De las redes a las calles

La tendencia se popularizó especialmente en TikTok, donde jóvenes comenzaron a compartir poses, bailes, gestos y referencias a videojuegos, deportes, anime y memes.

Pero el fenómeno salió de las pantallas. En distintos países comenzaron a aparecer batallas de aura, encuentros en parques y plazas donde los participantes realizan movimientos o poses frente a un público que, entre aplausos y gritos, decide quién logró destacar más.

El “Siuuu” de Cristiano Ronaldo, el mewing, el “6-7”, bailes y movimientos acompañados de funk o phonk son algunas de las referencias que aparecen en estas competencias.

¿Y por qué está llamando tanto la atención?

Porque detrás del meme hay algo bastante sencillo: jóvenes encontrándose en la vida real.

En una época en la que se repite que los adolescentes pasan demasiado tiempo frente al celular, estas tendencias los están llevando nuevamente a parques y plazas para reunirse, competir, reírse y conocer personas.

Y aunque para muchos adultos resulte extraño o “cringe”, no es tan diferente a lo que hicieron otras generaciones.

Están las tardes jugando KOF en las maquinitas, los emos con sus flequillos y ropa oscura, los skaters, los floggers, el tecktonik o el Harlem Shake.

Cada época tuvo sus propias modas para destacar y pertenecer.

El término cambió. La generación cambió. Pero la necesidad de expresarse y conectar con otros sigue siendo la misma.

Así que sí: probablemente usted también “farmeaba aura”. Solo que en ese momento todavía no se llamaba así.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.