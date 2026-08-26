Bogotá también queda afectada por suspensión mundial de citas para visas

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo, una medida que también afecta a la sede diplomática en Bogotá.

La decisión fue adoptada por el Departamento de Estado mientras funcionarios consulares reciben capacitación sobre nuevas directrices relacionadas con el criterio de “carga pública”, utilizado para determinar si un solicitante podría depender de determinados beneficios públicos después de llegar al país.

Por ahora, no se ha establecido una fecha oficial para reanudar con normalidad las entrevistas. Las personas que ya tenían una cita deberán estar atentas a las actualizaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Es importante aclarar que la medida aplica a las visas de inmigrante, destinadas a quienes buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos. No contempla las visas de turismo, negocios, estudio ni trabajo temporal.

La suspensión se produce en medio de una serie de medidas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido los controles y procesos relacionados con la inmigración.

Para los solicitantes colombianos, la recomendación es consultar directamente los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para verificar cualquier cambio en el estado de sus citas y evitar acudir a la sede sin confirmación.

Por ahora, quienes adelantan procesos para obtener la residencia permanente deberán esperar nuevas instrucciones del Departamento de Estado sobre la reprogramación de las entrevistas.