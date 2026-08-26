Hallan sin vida a joven que estaba desaparecido en Tuluá

La búsqueda de Juan David Alegría Vargas, de 19 años, terminó en tragedia luego de que fuera encontrado sin vida en las últimas horas, en un sector de cañaduzales de Tuluá.

Según información suministrada por sus familiares, el joven había salido de su vivienda, ubicada en el barrio Farfán, y fue visto por última vez durante la noche del pasado domingo, en inmediaciones de la calle 25.

Desde entonces, sus allegados adelantaban la búsqueda para conocer su paradero, hasta que se confirmó el hallazgo de su cuerpo.

El caso quedó en manos de las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones y labores forenses para establecer qué ocurrió con el joven, las circunstancias de su muerte y los posibles móviles.

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados de Juan David lamentan el desenlace y esperan que las autoridades puedan esclarecer este caso.