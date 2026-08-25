Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Uribe propone rifar caballos para recaudar fondos para iglesias afectadas por el sismo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático anunciaron una iniciativa para recaudar recursos que contribuyan a la reconstrucción de las iglesias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La propuesta hace parte, según explicó Uribe, de un plan de pequeñas ayudas impulsado por el partido y contempla realizar rifas de caballos que sean donados para cada iglesia afectada.

A través de sus redes sociales, el expresidente recordó la magnitud de la emergencia y señaló que el terremoto dejó afectaciones no solo en viviendas y negocios, sino también en escuelas, hospitales y templos.

“El terremoto, la mayor tragedia que ha sufrido el país, acabó con vidas y afectó a familias, viviendas, propiedades, negocios, empleos, escuelas, hospitales y templos”, escribió Uribe.

Sobre la iniciativa, agregó: “El Centro Democrático incluye en su plan de pequeñas ayudas una rifa de caballos que se donen para cada iglesia. Informaremos”.

La propuesta busca convertir las donaciones en recursos para apoyar a las comunidades que trabajan en la recuperación de sus templos, varios de ellos afectados por los daños estructurales provocados por el sismo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.