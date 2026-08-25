Uribe propone rifar caballos para recaudar fondos para iglesias afectadas por el sismo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático anunciaron una iniciativa para recaudar recursos que contribuyan a la reconstrucción de las iglesias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La propuesta hace parte, según explicó Uribe, de un plan de pequeñas ayudas impulsado por el partido y contempla realizar rifas de caballos que sean donados para cada iglesia afectada.

A través de sus redes sociales, el expresidente recordó la magnitud de la emergencia y señaló que el terremoto dejó afectaciones no solo en viviendas y negocios, sino también en escuelas, hospitales y templos.

“El terremoto, la mayor tragedia que ha sufrido el país, acabó con vidas y afectó a familias, viviendas, propiedades, negocios, empleos, escuelas, hospitales y templos”, escribió Uribe.

Sobre la iniciativa, agregó: “El Centro Democrático incluye en su plan de pequeñas ayudas una rifa de caballos que se donen para cada iglesia. Informaremos”.

La propuesta busca convertir las donaciones en recursos para apoyar a las comunidades que trabajan en la recuperación de sus templos, varios de ellos afectados por los daños estructurales provocados por el sismo.