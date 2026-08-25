La normalidad en las torres de Imbanaco podría tardar meses

La Clínica Imbanaco continúa evaluando las condiciones de sus torres A y B tras el terremoto del pasado 10 de agosto, mientras avanza con medidas para mantener la atención de sus pacientes.

La institución explicó que las estructuras están siendo sometidas a inspecciones técnicas con profesionales especializados y autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Karen Muñoz, responsable nacional de ingeniería hospitalaria, señaló que el proceso debe desarrollarse con rigor técnico y sin anticipar conclusiones hasta contar con los resultados de las evaluaciones.

Debido a la complejidad de las inspecciones, la clínica advirtió que el retorno a la normalidad podría tardar algunos meses. Por esta razón, se han implementado alternativas para mantener progresivamente algunos servicios y el agendamiento de consultas.

La gerente general de la institución, Carolina Herrera, explicó que los consultorios fueron adaptados para garantizar la continuidad de la consulta especializada. Además, desde el 12 de agosto la sede principal reactivó los servicios ambulatorios y mantiene la atención de hospitalización, quirófanos y urgencias.

La clínica reiteró que cualquier decisión sobre el funcionamiento y eventual retorno de las actividades en las torres A y B dependerá de los resultados de las evaluaciones.

“Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de todos”, afirmó Herrera, quien aseguró que la información sobre el proceso continuará siendo comunicada directamente por la institución.