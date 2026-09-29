UNP destapó el costo del esquema de seguridad de Juliana Guerrero

Los costos y las condiciones de algunos esquemas de protección volvieron al centro del debate en el Congreso, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, entregara cifras sobre los recursos y medidas asignadas a varias personas. Uno de los datos que más llamó la atención corresponde a la protección de Juliana Guerrero.

Durante un debate de control político, Blanco aseguró que el esquema de seguridad de Guerrero tuvo un costo de $739 millones entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, periodo durante el cual contó con medidas de protección de la entidad.

El funcionario también se refirió al esquema de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, quien actualmente cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Según Blanco, Londoño solicitó ampliar las medidas, pero un nuevo estudio determinó que no era posible implementar más protección.

El director de la UNP explicó que el caso de Londoño tiene condiciones particulares por su calidad de firmante del Acuerdo de Paz y señaló que la entidad debe atender disposiciones relacionadas con compromisos internacionales.

Blanco también habló de las dificultades en la transición de los esquemas de congresistas, exministros y otros funcionarios. Aseguró que algunas personas que dejaron sus cargos todavía no han devuelto los vehículos asignados, mientras que quienes consideran que continúan en riesgo deben iniciar un nuevo proceso para solicitar protección.

Durante la sesión, además, congresistas del Centro Democrático cuestionaron al director por publicaciones que realizó antes de asumir el cargo y en las que criticaba a esa colectividad. Blanco ofreció disculpas y afirmó que esas expresiones correspondieron a su etapa de campaña y que actualmente su función es proteger vidas, independientemente de posiciones políticas.