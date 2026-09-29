Así avanza la cárcel de $275.000 millones que se construye en Magdalena

Después de más de seis años de espera, una de las obras penitenciarias más importantes del Magdalena vuelve a tomar impulso y entra en su etapa definitiva. El proyecto, que busca ampliar la capacidad del sistema carcelario colombiano, ya registra un 86 % de avance físico.

El Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) Renacer, ubicado en Sabanas de San Ángel, contempla una inversión superior a los $275.000 millones y permitirá habilitar 1.974 nuevos cupos penitenciarios. La USPEC había proyectado su entrega para 2026.

El Gobierno de Abelardo De la Espriella busca acelerar la culminación del proyecto. Una comisión integrada por funcionarios de la USPEC, el Ministerio de Justicia y el Inpec recorrió recientemente las instalaciones para identificar las obras pendientes y avanzar en la definición de la fecha de entrada en funcionamiento.

Uno de los asuntos que todavía requiere atención es la vía de acceso al establecimiento, específicamente el tramo entre el desvío de la Ruta del Sol y Estación Villa. La Gobernación del Magdalena inició estudios para determinar las intervenciones necesarias y coordinar las responsabilidades y recursos con las entidades nacionales y municipales.

La construcción no ha estado exenta de dificultades. El proyecto sufrió suspensiones y retrasos asociados a problemas de orden público, acceso y disponibilidad presupuestal. La Contraloría también había advertido sobre riesgos relacionados con los recursos y las condiciones de algunos componentes de la obra.

La Corte Constitucional mantiene un seguimiento especial al proyecto. En el Auto 756 de 2026, la corporación señaló que el establecimiento debe aportar 1.974 cupos y adoptó medidas para superar las barreras presupuestales que habían impedido su culminación. La Corte también advirtió que, con corte a abril de 2026, el sistema penitenciario registraba una sobrepoblación de 21.529 personas.

Ahora, el reto es terminar la infraestructura, completar la dotación y garantizar las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el complejo penitenciario y aprovechar los nuevos cupos.