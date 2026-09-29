Servicio Geológico Colombiano anuncia cambio en la alerta del volcán Puracé

Según el SGC, durante los últimos diez días se ha registrado una tendencia sostenida hacia la disminución de la actividad, especialmente en las emisiones de SO₂ y CO₂.
En agosto, el volcán alcanzó registros importantes, con columnas de ceniza superiores a 3.400 metros, temperaturas cercanas a 140 °C, emisiones de SO₂ de hasta 4.200 toneladas diarias y concentraciones de CO₂ de hasta 688 partes por millón.
Estos indicadores, junto con deformaciones del terreno entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, llevaron al SGC a establecer la alerta naranja el pasado 1 de agosto, ante una mayor probabilidad de episodios eruptivos de mayor magnitud.
Ahora, ante la disminución de varios parámetros, el Puracé regresa a alerta amarilla, mientras continúa el monitoreo permanente de su actividad.
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