Unión Vial Camino del Pacífico recibe dos galardones por su labor social

La Unión Vial Camino del Pacífico, concesionaria de Sacyr Concesiones, recibió dos reconocimientos durante la tercera edición del Encuentro de Líderes Empresariales, organizado por el Servicio Público de Empleo y Comfenalco Valle del Cauca.

La empresa fue distinguida con el Reconocimiento a la Empleabilidad, por su aporte al desarrollo laboral y económico del departamento, y la Gran Medalla al Impacto Social, por sus iniciativas de inclusión laboral en las comunidades cercanas al corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga.

Los reconocimientos destacan la apuesta de la concesionaria por el talento local y la generación de oportunidades para habitantes de los municipios ubicados en el área de influencia del proyecto.

Juan Carlos Ruiz Pérez, gerente general de la compañía, señaló que estas distinciones representan el trabajo de los colaboradores que hacen parte de la construcción del corredor vial.

La empresa aseguró que continuará fortaleciendo sus iniciativas de empleo, inclusión y bienestar para generar beneficios sociales en las comunidades de su entorno.