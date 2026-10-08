Cada botella vendida ayudará a reconstruir el Hospital Universitario del Valle

La reconstrucción del Hospital Universitario del Valle también tendrá un aporte desde las ventas de aguardiente. La Industria de Licores del Valle anunció que destinará $1.000 por cada botella de Aguardiente Blanco y Aguardiente Origen vendida para apoyar la recuperación del centro asistencial, afectado por el terremoto.

La iniciativa hace parte de ‘El Valle Lo Reconstruimos Juntos’, campaña promovida por la Gobernación del Valle para reunir recursos y contribuir a la recuperación de la infraestructura del HUV.

El aporte aplicará para el Aguardiente Blanco Fiesta Night sin azúcar y para el Aguardiente Origen del Valle, en sus presentaciones Fusión y Atardecer.

Desde la Industria de Licores del Valle señalaron que el monto final dependerá del número de botellas comercializadas. Como referencia, indicaron que si los cerca de 3,6 millones de vallecaucanos mayores de 18 años compraran una botella, el aporte podría acercarse a los $3.600 millones.

La campaña también cuenta con la participación de otros sectores. Algunos establecimientos gastronómicos destinan el 20 % de las ventas de sus limonadas, mientras Asobares aporta $1.000 por cóctel. Empresas de moda también han destinado parte de sus utilidades y productos a la iniciativa.

Con estas acciones, la Gobernación busca sumar recursos del sector privado y de la ciudadanía para avanzar en la recuperación del HUV y lograr que el hospital vuelva a operar plenamente.