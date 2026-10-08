Transportadores dicen que es ilegal el nuevo cobro a la carga en Buenaventura

Un nuevo cobro para la carga que entra y sale de Buenaventura abrió una controversia entre la Alcaldía y el gremio transportador. La medida establece un pago de $4.235 por cada tonelada de mercancía, mientras los transportadores cuestionan su legalidad y advierten que el costo podría terminar trasladándose a los fletes.