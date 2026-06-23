Murió José Bello, ‘El Magnate de la Salsa’ y voz de ‘La palabra amigo’

La salsa está de luto. El cantante dominicano José Manuel Bello Suazo, conocido artísticamente como José Bello o “El Magnate de la Salsa”, falleció a los 73 años en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, acompañado por sus seres queridos.

La noticia fue confirmada por su esposa, la cantante y diseñadora Patricia González, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos meses, marcados por el deterioro de la salud del artista.

José Bello, nacido en Santo Domingo, construyó una destacada trayectoria dentro de la salsa y se convirtió en una de las voces más queridas del género gracias a éxitos como ‘La palabra amigo’, ‘Guerrera’, ‘Ven a mí’, ‘No hay dolor’ y ‘Vamos a guarachar’.

Aunque era dominicano, gran parte de su vida la vivió en Cali, ciudad con la que mantuvo una estrecha relación y donde recibirá el último adiós. Su familia informó que las honras fúnebres se realizarán en la capital vallecaucana, considerada una de las principales plazas salseras del mundo.

La partida del artista ha generado tristeza entre sus seguidores y colegas, especialmente en Barranquilla, donde varias de sus canciones se convirtieron en clásicos de los estaderos y posteriormente de la radio.

Antes de consolidarse como solista, José Bello hizo parte de la agrupación Charanga América y desde finales de los años 70 comenzó una carrera que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de la salsa.

Con su fallecimiento, el género pierde a uno de sus grandes exponentes, pero deja un legado musical que seguirá sonando en las pistas de baile y en el corazón de varias generaciones.