Una tulueña y un bugueño fueron víctimas de un accidente mortal en Rozo

El hecho se presentó pasadas las 9:00 p. m. y, según la información conocida, involucró tres motocicletas y un vehículo. La persona lesionada fue trasladada a Cali para recibir atención médica.
Las víctimas fueron identificadas como Joshua Arango Moreno, Alejandro Cedeño Molina, oriundo de Buga, y Erika Vanessa Giraldo González, joven natural de Tuluá.
La muerte de Giraldo González ha generado tristeza entre familiares y allegados en su municipio de origen. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas del siniestro.
Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron la colisión.
Deja una respuesta