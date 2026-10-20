Una tulueña y un bugueño fueron víctimas de un accidente mortal en Rozo

Un grave siniestro vial ocurrido en la noche del lunes 19 de octubre enluta a varias familias del Valle del Cauca. Tres personas fallecieron y una más resultó herida en un accidente registrado en la vía que comunica a Palmaseca con Rozo, en jurisdicción de Palmira.