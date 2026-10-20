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Una tulueña y un bugueño fueron víctimas de un accidente mortal en Rozo

Un grave siniestro vial ocurrido en la noche del lunes 19 de octubre enluta a varias familias del Valle del Cauca. Tres personas fallecieron y una más resultó herida en un accidente registrado en la vía que comunica a Palmaseca con Rozo, en jurisdicción de Palmira.

El hecho se presentó pasadas las 9:00 p. m. y, según la información conocida, involucró tres motocicletas y un vehículo. La persona lesionada fue trasladada a Cali para recibir atención médica.

Las víctimas fueron identificadas como Joshua Arango Moreno, Alejandro Cedeño Molina, oriundo de Buga, y Erika Vanessa Giraldo González, joven natural de Tuluá.

La muerte de Giraldo González ha generado tristeza entre familiares y allegados en su municipio de origen. Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas del siniestro.

Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron la colisión.

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