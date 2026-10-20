¿Se quedarán algunas ciudades sin alumbrados navideños por El Niño?

La posibilidad de una Navidad con menos luces decorativas abrió el debate en Colombia ante las preocupaciones por el abastecimiento energético. El senador Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, pidió evaluar la instalación de alumbrados navideños en diciembre de 2026, ante los riesgos asociados a un posible fenómeno de El Niño.

El congresista invitó a las alcaldías y empresas de servicios públicos a estudiar técnicamente la posibilidad de reducir o suspender estas instalaciones. También llamó a los hogares a moderar el uso de luces decorativas como parte de las medidas de ahorro.

«Tenemos que ser responsables, necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero necesitamos sensatez», expresó Espinal.

El senador advirtió sobre el aumento de la demanda de energía y la falta de nuevos proyectos de generación listos para entrar en operación, situaciones que, según señaló, podrían representar riesgos para el suministro eléctrico.

Por ahora, la propuesta es un llamado preventivo y no una prohibición oficial. La eventual reducción de los alumbrados dependería de las evaluaciones que realicen las autoridades y las empresas correspondientes.