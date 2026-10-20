¿Se quedarán algunas ciudades sin alumbrados navideños por El Niño?

El congresista invitó a las alcaldías y empresas de servicios públicos a estudiar técnicamente la posibilidad de reducir o suspender estas instalaciones. También llamó a los hogares a moderar el uso de luces decorativas como parte de las medidas de ahorro.
«Tenemos que ser responsables, necesitamos ahorrar energía y agua. Esta es una decisión compleja, pero necesitamos sensatez», expresó Espinal.
El senador advirtió sobre el aumento de la demanda de energía y la falta de nuevos proyectos de generación listos para entrar en operación, situaciones que, según señaló, podrían representar riesgos para el suministro eléctrico.
Por ahora, la propuesta es un llamado preventivo y no una prohibición oficial. La eventual reducción de los alumbrados dependería de las evaluaciones que realicen las autoridades y las empresas correspondientes.
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