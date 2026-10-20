Padre e hija fueron asesinados con una semana de diferencia

Dos homicidios ocurridos con apenas una semana de diferencia mantienen de luto a una familia del Valle del Cauca. Isabella Prado Baralt y su padre, Diego Fernando Prado Delgado, conocido como «El Mono», fueron asesinados en hechos registrados en los municipios de Florida y Pradera, según la información preliminar.

El primer caso ocurrió la semana pasada, exactamente en la madrugada del lunes 12 de octubre, cuando Isabella perdió la vida durante un ataque armado en un establecimiento nocturno de Florida.

Siete días después, durante la noche del lunes 19 de octubre, la violencia volvió a golpear a sus familiares. Diego Fernando Prado Delgado fue atacado con arma de fuego en la calle 7, entre carreras 16 y 17, en el barrio Puerto Nuevo, en Florida. Pese a las heridas sufridas, el hombre falleció.

La muerte de padre e hija ha generado consternación por la cercanía entre ambos hechos. Las autoridades investigan los dos homicidios para establecer las circunstancias en que ocurrieron y determinar si existe alguna conexión entre ellos.