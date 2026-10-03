Una tulueña representará al Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Tuluá tendrá representante en el Concurso Nacional de Belleza. Valentina Duque Estrada, nacida en este municipio y con 25 años, fue designada por el Comité de Belleza del Valle del Cauca (Combelleza) como Señorita Valle 2026 y será la encargada de llevar los colores del departamento a Cartagena durante la primera quincena de noviembre.

Con 1,74 metros de estatura, Valentina es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con una especialización en Comunicación Estratégica. Su formación profesional se suma a varios años de experiencia en el modelaje, trayectoria que ahora llevará al escenario del Concurso Nacional de Belleza.

La tulueña ha trabajado para reconocidos diseñadores y marcas como Renata Lozano, Studio F, Agua Bendita, Senda Nelly Rojas y Falabella, entre otras, consolidando una carrera en la industria de la moda.

Ahora, Valentina asumirá el reto de representar al Valle del Cauca en Cartagena, combinando su preparación académica y experiencia frente a las cámaras y las pasarelas.