Una tulueña representará al Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Con 1,74 metros de estatura, Valentina es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con una especialización en Comunicación Estratégica. Su formación profesional se suma a varios años de experiencia en el modelaje, trayectoria que ahora llevará al escenario del Concurso Nacional de Belleza.
La tulueña ha trabajado para reconocidos diseñadores y marcas como Renata Lozano, Studio F, Agua Bendita, Senda Nelly Rojas y Falabella, entre otras, consolidando una carrera en la industria de la moda.
Ahora, Valentina asumirá el reto de representar al Valle del Cauca en Cartagena, combinando su preparación académica y experiencia frente a las cámaras y las pasarelas.
Deja una respuesta